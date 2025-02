Fans de Tottenham protestan y piden salida de Daniel Levy previo a juego ante Manchester United

Eliminado en la Carabao Cup, en la FA Cup y más cerca de zona de descenso que de clasificación a competencias europeas, Tottenham vive una temporada de crisis que tiene inconforme a la afición.

Por ello, los seguidores de los Spurs se manifestaron este domingo en los alrededores del estadio, previo al juego ante Manchester United, para pedir la salida de la directiva.

La afición de los Spurs reclamó a su directiva | AP

Fans de Tottenham piden salida de Daniel Levy y reclaman a los accionistas

De acuerdo con la prensa local, fueron aproximadamente dos mil personas las que se dirigieron a High Road antes de congregarse afuera del Tottenham Hotspur Stadium. Una vez ahí entonaron varios cánticos para pedir al presidente Daniel Levy que deje el club.

Además, desplegaron varias pancartas contra el directivo y contra los accionistas mayoritarios de ENIC Group, propietario del club. “24 años, 16 directivos, 1 trofeo. Es hora de cambiar” y “Nuestro juego se trata de gloria , el juego de Levy se trata de avaricia” fueron algunos de los mensajes.

Los seguidores de Tottenham piden la salida de Levy | AP

A principios de la semana, Christina Zandes, integrande del grupo Change for Tottenham, destacó que más allá de los resultados para el resto de la temporada, es un ciclo que tiene que cambiar. "No podemos seguir así. Estamos cansados. Muchos aficionados están completamente desconectados del club y es una sensación horrible ver lo mal que estamos pasando ahora mismo y eso no debería estar sucediendo”.

Las protestas se dieron previo al juego ante Manchester United | AP

¿Cómo va Tottenham en la Temporada 2024-25?

Los dirigidos por Ange Postecoglou quedaron eliminados de la Copa de la Liga Inglesa por goleada 4-0 ante Liverpool el pasado jueves 6 de febrero. Tres días más tarde, Aston Villa los eliminó de la FA Cup con victoria 2-1 en la Cuarta Ronda.

Mientras que en la Premier League, los Spurs se encuentran en la posición 15, con 27 puntos, diez más que Ipswich, por ahora en zona de descenso. Sin embargo, de vencer a Manchester United el equipo londinense podría ganar hasta cinco posiciones.

La afición se manifestó | AP