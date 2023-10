Fernando Palomo sobre el Clásico: "Es algo importantísimo para el futbol mundial"

Sin importar qué jugadores estén, el Clásico entre Barcelona y Real Madrid habla por sí solo, aunque este tendrá el ingrediente de mirar a las nuevas generaciones que presentan ambos equipos, así lo considera Fernando Palomo, narrador, comentarista y analista de ESPN.

“El Clásico significa algo importantísimo para el futbol de España, para el futbol mundial. Es una institución ya establecida así por años, su historia habla por sí sola. Este Clásico, en particular por el momento de la temporada en el que se juega, no deja de ser importante, pero no es determinante para las posiciones en la tabla”, explicó Palomo a RÉCORD.

Del lado blaugrana, ocho jugadores disputarán su primer Clásico oficial, incluidos Joao Félix y Joao Cancelo. Mientras que en el Madrid, Jude Bellingham vivirá su primer choque ante los blaugranas en Liga, una vitrina para lucir y demostrar qué camiseta pesa más.

“Es importante para muchos de estos jóvenes que estarán viviendo algunos su primer Clásico, quizás ya con rodaje. Los Joao por ejemplo, Félix y Cancelo, ya rodados en sus carreras profesionales, pero con la ansiedad del primer partido de estos que pueden disfrutar. Jude Bellingham, que tanto se ha hablado de él, también Joselu, por ejemplo. Es un partido que nos hace recordar lo importante que es esa institución que es el Clásico. Han pasado por acá los mejores del mundo y seguimos mirándolo”, agregó Fernando Palomo, que narrará el duelo de hoy para ESPN en Estados Unidos.

Por último, dejó claro que el Clásico no es más importante que la misma Liga, sino que es parte de lo que representa todo el torneo español a nivel mundial.

“(Barcelona y Real Madrid) son grandes representantes y embajadores de la competencia en España. LaLiga en sí ya tiene muchos años de haberse convertido en una referencia para el futbol y tiene como partido más importante este compromiso. (El Clásico) es una institución dentro la gran institución que es la Liga española”, sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MLB: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SERIE MUNDIAL ENTRE TEXAS RANGERS Y ARIZONA DIAMONDBACKS?