FIFPro: '67 por ciento de futbolistas profesionales no sabe qué hacer cuando se retire'

Un 67 por ciento de futbolistas profesionales no sabe con certeza qué hará cuando se retire, según una encuesta del sindicato internacional (FIFPro) entre jugadores en activo y retirados, que muestra que un 54% no recibió ninguna asistencia para la planificación de su segunda carrera.

Los datos del muestreo indican que solo un 33% de los encuestados afirmó tener "confianza" en lo relativo a su segunda etapa profesional una vez retirados; que un 49% tiene "alguna idea o algunos intereses" y que un 18% no sabe a qué se dedicará cuando llegue el día después.

La encuesta forma parte de la campaña "Mind the Gap", cofinanciada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea para ayudar a los sindicatos de futbolistas a proporcionar apoyo para el desarrollo personal, y fue elaborada por investigadores de la Universidad de Bruselas entre 282 jugadores y jugadoras, en activo y retirados, de 33 países.

Según informó FIFPro, un 34% de los retirados comenzó a prepararse para una nueva carrera de uno a tres años antes de dejar de jugar; un 19% empezó a hacerlo al iniciar su etapa futbolística y el 12% después de sufrir una lesión. Para un 46% de los encuestados el final de su carrera llegó de forma inesperada, por una lesión o alguna otra razón.

Un 54% por ciento de los jugadores no recibió ninguna asistencia para la planificación de su segunda carrera y dentro de este grupo un 34% afirmó que fue porque el apoyo no existía; un 18% porque no sabía que podía acceder a esa ayuda y un 14% porque "no quería pensar" en la vida después del futbol.

Los jugadores retirados aludieron a falta de motivación y de perspectiva a largo plazo, así como a falta de recursos económicos entre las barreras más importantes para la planificación del final de su carrera. Los jugadores en activo se refirieron a limitaciones de tiempo y falta de apoyo como factores para no hacerlo. En opinión de FIFPro, los datos de la encuesta son "una llamada de atención a la industria del fútbol" y muestran que se debe "hacer más para dar asistencia a los jóvenes futbolistas para prepararse para el momento en que dejen de jugar".

