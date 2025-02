Gabriel Popó, futbolista brasileño, fallece antes de un partido del Campeonato Paulista

El futbolista en activo Gabriel Protásio Gomes, conocido como Gabriel Popó en Brasil, fue encontrado sin vida, antes de disputar un partido de la Serie A3 del Campeonato Paulista con su nuevo equipo, XV de Jaú, el pasado 16 de febrero.

El club emitió un comunicado en redes sociales expresando su “inmenso dolor y tristeza” por la pérdida del jugador de 26 años. Además, revelaron que su partido será reprogramado.

Según información proporcionada por Globo Esporte y el propio club, el futbolista sufrió una descompensación súbita en el alojamiento del equipo durante la concentración previa al partido contra União Suzano.

Sus compañeros lo encontraron inconsciente en la habitación del hotel de concentración, por lo que de inmediato recibió atención médica y fue trasladado de urgencia al hospital. Sin embargo, el futbolista no resistió y fue declarado muerto poco después de su ingreso.

Hasta el momento, ni el club ni las autoridades han especificado la causa exacta del fallecimiento. Se ha manejado la versión de una "súbita enfermedad" y se espera que el informe médico oficial proporcione más detalles sobre su deceso.

El club, así como sus exequipos y la propia liga brasileña expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Además, XV de Jaú reveló que, apoyará a su familia, empezando por comprar una casa para su hija de tan sólo 4 años.

