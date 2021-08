Giovanni Reyna tras el debut del Dortmund: 'Me estoy haciendo más fuerte'

Giovanni Reyna inició con pie derecho la temporada en el Borussia Dortmund. El centrocampista colaboró con una anotación en el primer triunfo de las ‘Abejas’ en esta campaña en la Bundesliga y consideró que su rendimiento es resultado de la confianza que ha ganado en sí mismo.

En dupla con su compañero de equipo, Erling Haaland, Reyna consiguió finiquitar la victoria que el Dortmund logró ante el Eintracht Frankfurt y aunque este es apenas el inicio del torneo, mostró entusiasmo por lo que podría llegar a lograr en el resto de las jornadas, ya que dijo sentirse cómodo y fuerte, tanto física como mentalmente.

“Siento que con el tiempo, me estoy haciendo más fuerte mentalmente. Me estoy haciendo más fuerte físicamente, así que creo que la temporada puede ser muy emocionante para mí. Ahora me siento cómodo. Tenemos un gran personal aquí”, declaró en conferencia vía remota donde RÉCORD estuvo presente.

Y este crecimiento se debe tanto al esfuerzo individual como a la confianza que el equipo ha depositado en él, así como en la química que hay al interior del vestidor, lo que hace que obtengan resultados positivos, y aseguró que conforme pase el tiempo, la unión en el plantel se hará aún más sólida.

“Creo que confían en mí y yo confío en ellos, realmente cómodos con ustedes en el equipo. Así que todo se está juntando por completo y espero poder tener un impacto realmente grande la temporada”, expresó.

Esta seguridad, incluso tiene a ‘Gio’ ansioso por disputar el próximo duelo de Supercopa ante el Bayern Munich, mismo que podrán disputar con el respaldo de su afición y con un Haaland que de igual manera inició el campeonato de la mejor forma al registrar doblete y tres asistencias.

"Estoy deseando que llegue el partido contra el Bayern, sobre todo con nuestra afición. (Haaland) Es un gran compañero de equipo y una gran persona. Y ahora también está repartiendo asistencias", manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERLING HAALAND, PROTAGONISTA EN ESCANDALOSA GOLEADA DEL DORTMUND AL EINTRACHT