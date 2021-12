Gonzalo Higuaín: 'Mi retiro se acerca; el futbol me está gustando menos'

En las últimas semanas ha estado circulando que Gonzalo Higuaín ya estaría considerando su retiro del futbol y 'colgar los botines', sin embargo, el propio futbolista argentino desmintió esa información y aseguró estar conciente que su despedida de las canchas se acerca.

Tras haber cumplido un año de su llegada al Inter de Miami en la MLS, el delantero declaró sentirse contento debido a que no tiene la misma presión que sí existe en otras ligas.

"El retiro se está aproximando y tengo en la cabeza otros proyectos. El futbol es una selva y cada uno tiene que cuidarse su culo. Mi cabeza está proyectada acá en Miami y no hay ninguna posibilidad de volver a meterme en esa burbuja de la presión, de no poder salir a la calle. Estoy tranquilo conmigo mismo y estoy dando todo para que mi familia esté feliz", comentó durante una entrevista con ESPN F90.

El jugador de fútbol: exposición, obligación de ganar, los lujos, la distancia y mucho más. Unas palabras conmovedoras de Pipa Higuaín y un mensaje para escuchar, entender y APRENDER. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/mzoL0eTMGC — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2021

Higuaín aprovecho para dar su postura con respecto al actual funcionamiento del balompié y los cambios que ha sufrido.

"El futbol lo amo, lo amé y lo amaré siempre, pero últimamente me está gustando menos verlo porque hoy la tecnología, los espacios reducidos y el jugar a dos toques, quitó la gambeta, el tener 1 contra 1 y se está perdiendo todo ese talento", añadió.

El Pipita recordó durante la entrevista a su mamá que falleció este mismo año tras haber luchado contra el cancer y le dedicó unas palabras, afirmando que sí pensó en el retiro cuando se enteró sobre la enfermedad que padeció su madre.

"A ella le detectan la enfermedad en la Copa América de Estados Unidos (2016). De ahí me voy a Ohio a ver a Fede (su hermano) y me lo cuenta. Cuando me lo cuenta, me voy a la Argentina y le digo que hasta que no se cure no volvía a jugar al futbol. De hecho, me pelee por ella. Y ella me dijo: 'Si no juegas me voy a morir antes, porque no voy a permitir que dejes algo que amas por mí'. Seguí jugando por ella. Iba a dejar el futbol. Para mí el futbol pasó a quinto plano", señaló.

