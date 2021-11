Selección Mexicana: Maxi Rodríguez, verdugo del Tri en 2006, anunció su retiro

El futbolista Maximiliano 'Maxi' Rodríguez, anunció este viernes 26 de noviembre su retiro del futbol. Con 40 años de edad y una carrera de 22 años en el circuito presional, el seleccionado del albiceleste compartió un video de despedida a su carrera como jugador, aseguró que ya no tenía más que aportar.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de futbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”.

La carrera de Maxi comenzó un 14 de noviembre de 1999 con 18 años de edad cuando debutó en el Club Atlético Newell's Old Boys para después lanzarse a las ligas europeas en donde jugó para el Espanyol, Atlético de Madrid y Liverpool. También derrochó talento en Uruguay cuando formó parte del Club Atlético Peñarol.

Rodríguez tiene una historia muy estrecha con la Selección Mexicana, ya que en 2006 gracias a su anotación, el Tri quedó eliminado del Mundial de Alemania, cuando el delantero consiguió una preciada diana que desempataba el partido durante el tiempo extra.

El jugador levantó una Copa de Liga con el Liverpool 2011-2012, salió campeón con el Newell's Old Boys en 2013 y dos ligas y una Supercopa con el Peñarol entre 2017 y 2019.

