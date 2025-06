Gustavo Cabral revela lo que le dijo a Rüdiger: "Le dije cagón de mier... No es racismo"

Este domingo, cuando el Real Madrid venció y eliminó a los Tuzos de Pachuca en el Mundial de Clubes, Gustavo Cabral y Antonio Rüdiger se enfrascaron en una pelea donde, aparentemente, hubo palabras fuera de lugar del defensor del equipo hidalguense.

Rüdiger le reclamó al árbitro y le comentó que Cabral lo insultó de forma racista, por lo que el colegiado activó el protocolo antirracismo en los minutos finales del encuentro de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes. Después del encuentro, Cabral explicó la situación en Zona Mixta.

Pachuca cayó ante el Real Madrid | MEXSPORT|

"No hubo nada racista. Le dije cagón de mierda, como decimos en Argentina. Solo eso. Hubo un forcejeo, recibo una patada, él dice que le pego con la mano, discutimos. Pero nada más. El árbitro hace la seña de racismo, pero yo le repetí lo mismo todo el tiempo: ‘cagón de mierda’". No hay sanción por decir eso, es una palabra, punto. No tiene otra intención”, comentó Cabral.