Gustavo Quinteros, extécnico de Xolos de Tijuana, protagoniza agresión a rival en Brasil

Gustavo Quinteros estratega del Gremio y con pasado en el banquillo de los Xolos de Tijuana es el protagonista en el futbol brasileño luego de propinar un golpe al rival durante el Campeonato Gaúcho.

El argentino de 60 años invadió la cancha dentro de la Vuelta de Semifinales del torneo para reclamar al árbitro mientras los jugadores del Gremio y Juventude se encontraban sobre el colegiado.

O final do jogo entre Juventude e Grêmio foi marcado por uma enorme confusão. Após o gol de Gustavo Martins, que levou a partida aos pênaltis, os jogadores dos times se exaltaram.



La entrada de Quinteros hizo más grande la trifulca luego de que este soltara un manotazo cuando un rival impedía que se acercara y desató incluso la entrada de la fuerza policiaca para proteger al árbitro mientras los ánimos se encendieron entre los equipos.

Gustavo Quinteros se fue expulsado

Tras la trifulca el colegiado decidió la expulsión del estratega argentino incluido con el jugador del Juventude Sebastiao Enio Santos de Almeida a quien le dio el golpe.

Qué dijo Gustavo Quinteros

“Voy a hablar directamente con el árbitro; me agarraron del brazo, traté de zafarme con él encima; me siguieron agarrando y volví a tirar, con más fuerza”, reveló el técnico.

Finalmente agregó que no fue su intención golpear al rival: “Ni quise golpear a nadie; no me siento culpable de nada, mi intención nunca fue agredir a nadie”.

