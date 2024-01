Héctor Herrera confiesa querer ser entrenador técnico tras su retiro

Héctor Herrera se prepara para una nueva temporada con el Houston Dymano en la MLS, sin embargo, el mexicano ha admitido que ya ve cerca su retiro, por lo que ha revelado los planes para su futuro.

Durante una conferencia de prensa, el futbolista de 33 años confesó su deseo de ser entrenador una vez que su carrera haya terminado, esto con el fin de poder transmitir las experiencias que ha tenido dentro del futbol profesional.

"Me encantaría poder terminar mi carrera en Houston porque me siento feliz hoy en día, mi idea principal fue volver a Madrid porque nos encanta, tenemos nuestra casa ahí, el futbol da muchas vueltas, antes no quería ser entrenador, hoy en día pienso en ser entrenador y Houston es un buen lugar para comenzar y transmitir la experiencia o todo lo que el futbol me haya dejado.

"No me lo quiero quedar, quiero compartirlo a futuras generaciones y sobre todo a mi hijo que también está comenzando a jugar, tengo claro que si en un momento me tengo que ir de un sitio es para acompañar a mi hijo para que tenga una oportunidad en el futbol".

De momento, el Héctor Herrera tiene en mente la siguiente temporada con Dynamo la cual empezará la última semana de febrero.

