Héctor Herrera revela la razón del éxito de Santiago Giménez en Europa

Héctor Herrera reveló por qué Santiago Giménez tendrá éxito en su nueva etapa en el futbol europeo, tras haber llegado como uno de los refuerzos bomba del AC Milan durante el pasado mercado de invierno

Herrera, quien tuvo un largo paso en clubes europeos con el Porto de Portugal y el Atlético de Madrid de España, resaltó el gran momento que vive el delantero mexicano y la importancia del apoyo familiar en su carrera.

Llegó para reforzar al Milan | AP

“En Feyenoord la estaba rompiendo y no tengo duda que le va a ir muy bien en Milán… Es muy importante el apoyo que tiene de su familia, su esposa, sus papás, su mamá, sus hermanos, y eso es algo muy importante porque estando lejos de tu país, lejos de tu gente, es difícil adaptarse o iniciar. Cuántos jugadores no se han regresado por eso o porque simplemente no se acomodan al futbol, a otro clima o cosas así”, indicó.

Destacó la importancia de la familia de Santi | MEXSPORT

Finalmente, Herrera destacó el impacto positivo que tendrá la llegada de Giménez al equipo italiano para el futbol mexicano, asegurando que abrir las puertas para la llegada de más futbolistas aztecas a Europa.

“Es muy positivo para el futbol mexicano la llegada de Santi a un equipo grande como el Milan y los jugadores que están en Europa lo están haciendo bien. Somos pocos, pero creo que lo están haciendo bien”, concluyó.

