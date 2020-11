Iker Casillas: 'Continuaré en el futbol, aunque no como director técnico'

El exportero español, Iker Casillas, reconoció en la presentación del documental 'Colgar las alas' de Movistar Plus que seguramente continúe ligado al fútbol, pero no como director técnico.

"Cuando un jugador deja el futbol tiene una sensación de tinieblas. Empecé muy joven y ahora se abre una nueva etapa en la que seguramente siga ligado al fútbol, pero no como entrenador", afirmó Iker. Además, agregó que después de 25 años como parte del Real Madrid le gustaría volver a la organización, pero no como su director técnico.

Casillas, que ganó una Copa del Mundo y dos Eurocopas con España y tres ediciones de la Champions League con el Real Madrid, entre otros muchos logros, relató que además de alcanzar el éxito, también tuvo tiempo de "saborear la derrota". "Y eso creo que es bueno para un deportista", detalló.

También habló sobre su retiró de los terrenos de juego, "No fue nada fácil dejar el fútbol. Sigo pensando muchas veces y me pregunto por qué tuvo que ser así, pero luego pienso en cómo fue y tuve mucha suerte. Tengo que mirar atrás y agradecer lo que he tenido y la manera en la que ha acabado", explicó Iker.

Casillas terminó mostrando su lado más personal. "Detrás del deportista Iker Casillas hay una serie de personas y escenarios que son tan normales como cualquier hijo de vecino", concluyó.