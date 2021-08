James Rodríguez: Aislado por posible brote de coronavirus en Everton

James Rodríguez se perdió el debut del Everton en esta temporada 2021-22 de la Premier League y es que se encuentra aislado por un posible de coronavirus en el equipo del condado de Merseyside.

Ante esta situación, Rafa Benítez, entrenador del Everton, dio a conocer el motivo por el que James no estaría en el once inicial, aclarando que es por un posible contagio pues la relación entre los dos es algo tensa.

"He tenido una conversación con él. Conoce mi idea, Ahora no está para el sábado así que no es un problema, ya que tenemos algunos jugadores que están aislados, con Covid-19 alrededor tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. Él es uno de ellos", dijo Benítez.

James podría salir del Everton y es que Ancelotti fue quien pidió al jugador, pero ahora Carlo se encuentra dirigiendo al Real Madrid, por lo que el futuro del colombiano podría estar lejos de Merseyside.

