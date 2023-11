Javier Aguirre contento a pesar de la derrota ante Atlético: 'No ganamos pero competimos'

Mallorca volvió a caer esta vez en la Jornada 14 de LaLiga en su visita al Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El equipo de Javier Aguirre ya suma ocho partidos seguidos sin poder sacar una victoria y se acerca a los puestos de descenso.

A pesar del mal paso de su equipo, el entrenador mexicano se mostró contento asegurando que a pesar de del resultado, el equipo mostró un buen nivel y está emocionado de cara a sus siguientes partidos.

“Nos faltó un pelín de audacia, sostener tanto tiempo al Atlético es difícil y los últimos minutos daba igual perder por dos que por tres. Tuvimos alguna oportunidad, el partido se partió y no es bueno jugar a ida y vuelta ante un equipo como el Atlético, sueles salir derrotado, pero el gol de Griezmann nos obliga a estirarnos. No alcanzó, pero el equipo sale reforzado porque sabe competir, no ganamos, pero competimos, el equipo de cara a los tres próximos partidos en casa sale reforzado”, comentó el DT en conferencia de prensa.

El equipo actualmente está sólo un puesto por arriba de la zona de descenso, por lo que el entrenador confía en que podrán sacar un resultado positivo en los siguientes partidos para alejarse de los últimos 3 lugares.

“El porvenir del equipo es en mayo, a ver si somos capaces de tener tres equipos por debajo, todavía estamos en noviembre. Estamos en un desbalance respecto a lo que hemos conseguido, pero espero que en los próximos partidos logremos un buen resultado”.

