Jenni Hermoso sobre el Caso Rubiales’: "Sigo sintiendo rabia y frustración"

Jenni Hermoso ha declarado en el juicio del Caso Rubiales este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

La futbolista habló del beso no consentido por parte del expresidente de la RFEF, para ello destacó lo acontecido desde ese momento y todo lo que ha sufrido.

Jenni Hermoso l CRÉDITO X:jennihermoso

Momento del beso de Rubiales a Jenni Hermoso

“El pegó un brinco y me dijo: ‘Hemos ganado el Mundial gracias a ti’. Lo siguiente fue sus manos en mis orejas y el beso en la boca. Cuando eso ocurre ya no oigo ni veo nada”, detalló.

Ante tal acción, la futbolista que milita en la Liga MX reconoció que fue un acto fuera de lugar, sobre todo por venir de una figura de autoridad.

“Sentí que estaba fuera de contexto totalmente y sabía que me estaba besando mi jefe y esto no debe ocurrir en ningún lado”.

Una celebración agridulce

“Estaba en modo campeona del mundo y nadie me iba a quitar la alegría de celebrar lo que nos estaba pasando. Quise quitarle importancia porque cualquier cosa que dijera en ese momento iba a restarle importancia a todo el logro que habíamos conseguido”, resaltó.

Hermoso tras conquista de la Copa del Mundo l CRÉDITO X:jennihermoso

Jenni abordó el tema más controversial del juicio: su risa por ser comparada con el meme con el beso de Sara Carbonero e Iker Casillas.

“A mí enseñan un meme con un montaje del beso de Sara Carbonero e Iker Casillas con el beso que me dio Luis Rubiales. Me río porque es un meme, pero no le quito importancia a lo que estoy sintiendo. Cómo actúo no es el reflejo de lo que estoy sintiendo. Por dentro sintiendo rabia, frustración…”

