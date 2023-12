Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, criticó la etapa de João Félix dentro del club colchonero, pues el francés culpó al portugués de ser el responsable por no haber brillado en el equipo dirigido por Diego 'Cholo' Simeone.

“Sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello, o no te salen las cosas”, declaró en una entrevista a Movistar.

Tras la declaración del francés, el actual jugador del FC Barcelona salió a responderle a su excompañero, llegando a cuestionar que no fue su culpa el no poder haber rendido dentro del Atlético de Madrid.

“No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo. Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, pero no es culpa solo de uno, sino de varios”, comentó el futbolista lusitano.

Además, João mostró su deseo por permanecer en el FC Barcelona, pues a pesar de que se encuentra cedido por el Atlético de Madrid, su intención es no regresar a la entidad colchonera.

“Yo estoy contento acá (Barcelona) y si me quedo está muy bien, mi familia está muy bien y pues... veremos en el futuro”, respondió a Movistar.

