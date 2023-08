Jorge Vilda rompe el silencio y arremete contra Luis Rubiales por beso a Jenni Hermoso

Jorge Vilda, entrenador de la Selección Española Femenil, finalmente rompió el silencio y criticó a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso en la Final del Mundial Femenil 2023.

A través de un comunicado, Vilda dijo que el "comportamiento impropio" de Rubiales es "inaceptable" y condenó cualquier actitud machista.

Estas declaraciones las compartió el seleccionador tan solo un día después de que apareciera en un evento de la RFEF aplaudiendo a Luis Rubiales tras dar a conocer que no dimitiría; aunque FIFA decidió suspenderlo provisionalmente por 90 días en lo que se realizan las investigaciones.

Cabe recordar que una gran parte del cuerpo técnico de Vilda renunció después del anuncio de Rubiales, aunque él aseguró que seguirá en el cargo.

COMUNICADO DE JORGE VILDA

"Los acontecimientos sucedidos desde que España ganó por primera vez en su historia la Copa del Mundo Femenina y hasta el día de hoy, han sido un auténtico despropósito y han generado una situación inaudita, empañando un triunfo merecido de nuestras jugadoras y de nuestro país.

"Lamento profundamente que la victoria del futbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el futbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada. Se ha generado un clima a todas luces indeseable, alejado de lo que tendría que haber sido una gran celebración del deporte español y del deporte femenino.

"Reitero mi compromiso inquebrantable con la promoción de un deporte que sea un modelo de igualdad y respeto en nuestra sociedad".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: INIESTA SOBRE RUBIALES: 'HEMOS TENIDO QUE SORPORTAR A UN PRESIDENTE QUE SE AFERRA A SU CARGO'