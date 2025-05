José Luis Chilavert no perdona a Óscar Ruggeri, leyenda argentina y exjugador del América

Una de las más grandes glorias del futbol paraguayo, es José Luis Chilavert. El fascinante portero goleador, dejó un vacío irremediable después de su retiro en toda la afición guaraní. Pero no solo en Paraguay es recordado, un poco más al sur del continente, Argentina aún mantiene vivo el recuerdo del cancerbero.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Fuerte y ágil; goleador y atajador; así era Chilavert. Pero un personaje así, tan grande y fascinante, también tuvo sus polémicas dentro de la cancha, una de las más recordadas, con un exjugador del América. Óscar Ruggeri, otro jugador polémico, tuvo sus diferencias con Chilavert, diferencias que hoy el arquero recuerda con rencor.

José Luis Chilavert | MEXSPORT|

“Hay un exjugador argentino de apellido Ruggeri, que anda hablando por FOX Sports que quiere tomar un café conmigo. Que trabaja en ESPN, que él dijo que quiere tomar un café conmigo o ir a hablar porque en un partido que jugamos, un Vélez-San Lorenzo, me tiró una patada que si me agarraba me hubiera quebrado las dos piernas”, comentó con desdén Chilavert.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

El exportero, comentó también que él mismo escuchó como alguien le dijo a Ruggeri que lo ‘quebrara’. “Yo escucho de atrás que su compañero le dijo: ‘Quebralo, partilo‘, entonces yo dije acá viene una patada y toqué la pelota y salté, y me pasó por debajo, si me agarraba me hubiera partido las dos piernas”

Ruggeri | MEXSPORT|@maguburneo

Ruggeri y la polémica declaración sobre la jugada

Por su parte, como buen argentino, Ruggeri soltó una declaración cargada de polémica. El exjugador del Real Madrid, comentó que si volvía a tener la oportunidad de lastimar a Chilavert, no la desaprovecharía.

Óscar y su pasado con México

Ruggeri no solo jugó para el conjunto americanista, sino que también tuvo una etapa como entrenador de Chivas y Tecos. También, es recordado por ser compañero de Hugo Sánchez, tanto en América como en el Real Madrid.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DEJA AL BAYER LEVERKUSEN? FLORIAN WIRTZ Y SU FUTURO CON EL EQUIPO ALEMÁN