LaLiga expresa su inconformidad con CSD en caso Dani Olmo: 'Afecta la integridad de la competencia'

LaLiga ha manifestado su descontento con la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) que favorece al Barcelona en el caso de Dani Olmo y Pau Víctor, permitiendo que ambos jugadores sean inscritos pese a superar el límite salarial.

El conflicto surge a raíz de la expiración de las licencias de Olmo y Víctor el 31 de diciembre de 2024. La Comisión de Seguimiento del Convenio RFEF-LaLiga había determinado que no era posible tramitar nuevas licencias debido a las normas de inscripción de jugadores y el límite salarial. Sin embargo, el CSD ha revocado esta decisión argumentando que dicho órgano no tenía competencia para negar el visado previo y la licencia federativa.

LaLiga ha publicado un extenso comunicado en el que expone sus razones para impugnar la resolución. La patronal del futbol español ha anunciado que recurrirá la decisión, argumentando que "no es conforme a derecho" y que "afecta la integridad de la competición".

Tras este comunicado, LaLiga ha reiterado su compromiso con la legalidad y la equidad en la competición y ha confirmado que impugnará la resolución del CSD de manera inmediata.

