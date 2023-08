Leo Messi revela que no quería salir del Barcelona y llegar al Paris Saint Germain

Previo a la Final de la Leagues Cup ante el Nashville, Leo Messi ha dado su primera conferencia de prensa como el jugador del Inter Miami, en la cual aseguró que nunca quiso salir del Barcelona para jugar en el Paris Saint Germain.

Tras su llegada al equipo de David Beckham, el siete veces Balón de Oro luce renovado en actitud, algo que es gracias a que él si quería llegar al Inter Miami, a diferencia de su traspaso al PSG.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá en Miami”, señaló el astro argentino.

De igual forma, Messi aseguró que no le da importancia al Balón de Oro y que sobrepone los títulos colectivos sobre lo individual.

“Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada”, sentenció.

En sus primeros seis partidos con el Inter Miami, Messi ha marcado nueve goles, colocándose como líder en la lista de goleadores de la Leagues Cup.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SERGIO RICO HA RECIBIDO EL ALTA MÉDICA LUEGO DE CASI TRES MESES HOSPITALIZADO