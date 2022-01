Lewandowski tras ganar The Best: 'Es un honor; estoy muy orgulloso de este premio'

Robert Lewandowski cree que el haber ganado el premio The Best no solo le beneficia a él, sino también al Bayern Múnich y a la Bundesliga.

La FIFA galardonó al delantero polaco por sus destacadas actuaciones, pues en la temporada pasada marcó 41 de los 99 goles de su equipo, lo que equivale al 41 por ciento, además, puso siete asistencias.

Esta es la mejor marca desde que Gerd Múller registró 40 anotaciones en la temporada 1971-72.

"Tengo que decir que es un gran honor y que estoy muy orgulloso de este premio. Porque todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo me enorgullece. Y estoy muy contento de ganar este tipo de premios. Porque estos premios pertenecen también al equipo, porque todos estamos juntos como un solo jugador", mencionó en una entrevista con la Bundesliga.

En todo el 2021 marcó 69 goles en 59 partidos disputados: "Este tipo de títulos significa que has hecho un buen trabajo. Y mucha gente habla de estos premios, de estos títulos, así que es bueno no sólo para mí, sino para todo el club y toda la liga también", agregó el histórico goleador de los Gigantes de Baviera.

Robert Lewandowski ha ganado varios premios individuales y para muchos debió de haber recibido el último Balón de Oro; sin embargo, la revista France Football se lo dio por séptima ocasión a Lionel Messi. En 2019 era el gran favorito, pero la ceremonia de entrega se canceló por culpa de la pandemia del Covid-19.

Ha ganado nueve veces el título de la Bundesliga, dos con el Borussia Dortmund y siete con el Bayern Múnich.

Con este último equipo también ganó tres torneos internacionales: la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

