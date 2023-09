Lionel Messi sobre llegar a Inter Miami: "El tiempo pasa para todos, quería descomprimir un poco"

El tiempo pasa para todos. Lionel Messi habló sobre la decisión de llegar a la MLS para jugar con Inter Miami y dejar Europa por primera vez en toda su carrera. En entrevista con el influencer y conductor de ESPN Playroom, Migue Granados, el argentino confesó que buscaba dejar atrás la presión tras muchos años.

Durante su entrevista, el campeón del mundo reconoció que ha estado más feliz desde su llegada a Miami con lo que ha perdido un poco de presión lo cual le ha ayudado a ver el futbol de maneras distintas.

"Hay gente que me sigue de toda la vida y ya me conoce y ya se da cuenta cuando estoy feliz. Era la idea, empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, tomármelo de otra manera y lo estoy haciendo”, comentó para el programa "Soné que volaba", que se emite por Olga desde el canal de Youtube.

Con respecto a su nivel actual, el astro argentino reconoció que el tras muchos partidos podría haber perdido un poco de nivel, pero él sigue buscando hacer el mismo trabajo para poder seguir jugando de la misma manera.

"Yo no me doy cuenta si estoy bajando el nivel, yo me paro y juego como siempre. Pero hay una realidad tengo más años, mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos".

Rutina de Lionel Messi

En la misma entrevista, el delantero de Miami reveló que el cambio de equipo le ayuda para poderse involucrar más en la vida de sus hijos, pues ahora los lleva a su escuela antes de entrenar con el club.

"Nos levantamos a las 7, desayunamos, llevamos los chicos al colegio y después me voy a entrenar. Hay horarios que cumplir en el club.

"Llego a casa a las 13, comemos solo con Antonela, dormimos la siesta. Vemos más series y películas. A las 15 vamos a buscar los nenes a la escuela y después el entrenamiento de los chicos", comentó Messi con respecto a su rutina diaria.

