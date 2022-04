Louis Van Gaal: Confirmó que ya finalizó con el tratamiento contra el cáncer

Louis Van Gaal reveló la semana pasada que sufre cáncer de próstata, sin embargo, el estratega neerlandés confirmó que ya terminó el tratamiento contra la enfermedad.

"Me sometí a 25 sesiones de radioterapia. Después tuve que esperar cinco o seis meses para saber si había hecho efecto. Fue el caso", declaró.

El director técnico de 70 años dio a conocer que padecía un cáncer desde 2020, aunque se planteaba permanecer en el banquillo de Holanda hasta el Mundial de Qatar 2022.

"Esto forma parte de mi vida... He pasado por tantas dificultades en mi vida, de enfermedad y de muerte, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias", mencionó.

Una vez terminada su participación en la Copa del Mundo, dejará su cargo para ser sustituido por Ronald Koeman.

"Estamos muy felices de que Ronald vuelva el año próximo. Durante su anterior 'mandato' como entrenador nacional, su trabajo y sus resultados habían sido muy satisfactorios", informó Países Bajos a través de un comunicado.

