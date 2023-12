Luis de la Fuente sobre la lesión de Gavi: 'No entiendo que alguien pudiera hacerme responsable'

El estratega de la selección española, Luis de la Fuente, declaró sobre la lesión que presentó el jugador de Barcelona, Gavi, y aprovechó para comentar sobre como protege a sus futbolistas.

"No entendía que alguien pudiera hacer responsable de una lesión de un futbolista a un entrenador. Es una actividad de riesgo, es un accidente. Voy a tirar de histórico y yo soy de los que me he caracterizado por cuidar al futbolista", señaló en entrevista para el medio 'La Razón'.

Asimismo, de la Fuente recalcó la planificación que ha hecho habitualmente con los jugadores e insistió en la parte de infortunio que interviene en las lesiones.

"Hemos protegido a los futbolistas siempre. Y me parece miserable culpar a alguien de la lesión de un futbolista. Todos sabemos que te puedes lesionar al segundo de entrar en el campo, pisando un escalón, hay situaciones que se escapaban de la lógica y de la racionalidad y me molestó. No me gustó".

Por su parte, Luis también comentó la posibilidad de volver a convocar a Pedri, que ya está jugando con normalidad con Barca.

"Pedri es otro de mis chicos. Debutó conmigo en la sub 21, como Ansu, cuando era muy jovencito y les conozco desde que tenían 15 o 16 años. Tengo muchas ganas, primero por él, porque quiero que recupere la sensación del gran futbolista que es, es un futbolista excepcional, por su club y por el fútbol español, por la selección, porque le necesitamos. Es que necesitamos ese tipo de futbolistas".

