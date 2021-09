Luis Enrique tras la derrota de España: 'Sufrimos de violencia verbal'

Luis Enrique, el seleccionador español, protagonizó un incidente a la conclusión del partido en Solna ante Suecia, cuando respondió a los insultos de un aficionado en la grada con una "peineta", según informó una periodista de un medio local, que explicó tenía una razón por la "violencia verbal" que denunció sale indemne.

"Me resulta muy gracioso que profesionales como yo o los jugadores podamos sufrir violencia verbal en algún momento pero lo curioso es que estéis preocupados de mi respuesta y que no condenéis el acto", manifestó cuando fue preguntado por el incidente.

Según informaron a Efe fuentes de la Federación, la reacción del técnico asturiano hacia un aficionado se debió a los continuos insultos y graves faltas de respeto, que incluso traspasaron la barrera entrando en situaciones sufridas en la vida personal de Luis Enrique. Ninguna cámara captó el gesto, una peineta según informó una periodista local que iba a entrevistar al seleccionador cuando ocurrió el incidente.

"No voy a entrar en especificaciones exactas porque no me interesa y lo voy a pasar por alto. Estoy acostumbrado a ello, continuamente suceden en diferentes sitios pero lo que me parece curioso es que interese la respuesta de quien sufre la violencia y no se condene el hecho en sí", denunció.

Además, Luis Enrique Martínez, mencionó en conferencia de prensa que se encuentran "con la moral a tope" previo al partido frente a Georgia y aseguró que dependen de sí mismos para llegar al Mundial de Qatar 2022, con todo y la derrota frente a Suecia.

"No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, pero sí depende de nosotros estar en el próximo Mundial, con la repesca asegurada. Si miramos la trayectoria de la selección en las últimas Liga de Naciones y Eurocopa, España e Italia son las únicas selecciones que han estado entre las cuatro mejores. De los últimos 10 partidos, a excepción de la derrota de ayer, solo habíamos perdido contra Ucrania", mencionó en la conferencia de prensa.

