Luis Suárez arremetió vs Lucas Vázquez: '¿Te vas a quejar después de la Liga del año pasado?'

Atlético de Madrid y Real Madrid se midieron en una edición más del derbi de la capital española en un partido en el que estaba en juego el destino del título de LaLiga.

Durante el medio tiempo los ánimos estaban más que calientes por lo que Luis Suárez y Lucas Vázquez tuvieron una discusión mientras se iban a los vestidores.

El Merengue reclamaba un penal que el silbante no había marcado y el uruguayo le recordó que el Real se ha visto muchas veces beneficiado por las decisiones arbitrales.

"¿Te vas a quejar después de la Liga del año pasado? tiene tela, chaval", le reclamó Suárez a su rival, mientras que Vázquez no se dejó amedrentar: "Es que sino, no la ganan. O la perdemos nosotros o no la ganan (La Liga).

Luis Suárez continuó encarando a Vázquez: "¿Y cómo la ganaron ustedes?", mientras Hermoso se metía en la discusión contra el jugador del Real: "Nos los comemos, nos los comemos".

Al final del partido, ambos equipos repartieron unidades y dejaron abierta la pelea por el título de LaLiga a 12 jornadas por disputarse.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARTIN ODEGAARD SOBRE SU PASO POR EL REAL MADRID: 'FUE UN POCO DE LOCOS'