Luis Suárez padece artrosis en una de sus rodillas: "Tomo pastillas y me inyecto para jugar"

¡El sueño de volver está cerca! Luis Suárez ya se despidió del Gremio de Porto Alegre y es cuestión de días para que el uruguayo sea el nuevo fichaje del Inter Miami y pueda volver a jugar junto a su amigo Lionel Messi, aunque este podría ser el último club en su carrera.

El delantero uruguayo, que toma unas vacaciones en su país, confesó en entrevista para Radio 890 Sport que sufre un grave padecimiento en una de sus rodillas, mismo que lo obliga a estar en constante medicación para poder saltar a las canchas cada semana.

"En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía que tuve ese año cuando estaba en el Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla, tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan. Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera", comentó.

Así mismo, Suárez comentó que lo que más le pesa de la artrosis que sufre en su rodilla es que, de seguir así, será incapaz de poder jugar con sus amigos un partido de Fut 5 y que, aunque quiera, no podrá jugar con uno de sus hijos, algo que le pide constantemente.

"Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES YA CONOCE LA FECHA PARA SU JUICIO