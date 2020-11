Manchester City: Kevin De Bruyne hizo el papel de agente y comenzó negociaciones con el City

Kevin De Bruyne empezó las negociaciones de su propio contrato con el Manchester City, luego de que el agente del jugador fuera arrestado bajo sospecha de blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

El belga aún tiene vínculo con los Citizens hasta el 2023, pero comenzó las pláticas con la directiva para continuar con el equipo.

"Me encuentro en un muy buen club con grandes propietarios. Nos encontramos en pláticas, nada avanzado. Por el momento estoy llevando las negocioaciones. Quiero permanecer en el club, así que es sencillo. Si no quisiera quedarme, necesitaría a alguien que fungiera como mediador, pero cuando te quieres quedar, no es tan complicado", reconoció para VTM Nieuws de la televisión de Bélgica.

El City estaría dispuesto a convertir a De Bruyne en el futbolista mejor pagado del equipo.

