Manuel Neuer: 'No tengo planes para dejar a la selección alemana'

A sus 35 años, Manuel Neuer no tiene pensado en poner fin a su carrera con la selección de Alemania por lo que seguirá portando con orgullo la camiseta del equipo teutón.

"No tengo planes para poner fin a mi carrera en la selección. Para mi, personalmente, se trata de disfrutar y divertirme jugando con la selección, me enorgullece y me alegra ponerme la camiseta, también en el futuro si me encuentro bien", declaró Neuer.

El portero alemán también habló sobre la buena relación que mantiene con Hansi Flick, su antiguo entrenador en el Bayern Munich y quien ahora tomará las riendas de la Mannschaft.

"Todo el mundo sabe que tengo una muy buena relación con Hansi Flick. Creo que es una buena decisión de los responsables de la DFB y se puede esperar un buen entrenador", aseguró.

Neuer está a dos partidos de llegar a los 100 encuentros con su selección antes de comenzar la Eurocopa y reconoció sentirse orgulloso por la cantidad de partidos.

"Especialmente como portero, no es tan fácil jugar tantos partidos internacionales", mencionó el Campeón del Mundo en el 2014.

