Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, tras escándalo: "Es una donación"

Luego de que el Canal 9 de Argentina difundiera un video en el que se aprecia mientras recibe dinero, Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, salió a desmentir. En el medio argentino, TyC Sports negó que se tratara de un acto de corrupción y aseguró que fue una donación para el club. La escena, según sus palabras, es parte de una "cama" política para desprestigiar su gestión.

La defensa del presidente del Ciclón

Moretti explicó que el dinero fue ingresado a Tesorería y que hay registros que lo comprueban. Afirmó que la mujer que aparece en el video, María José Scottini, hizo una donación y luego publicó en su medio que estaba agradecida con el trato recibido por su hijo en el club. "Jamás me mancharía con San Lorenzo", declaró.

Acusaciones contra la oposición

El dirigente apuntó directamente a sectores opositores dentro y fuera del club, incluyendo a figuras como Lammens y Tinelli. “Esto es un ataque personal porque estamos cumpliendo con todo lo que prometimos”, dijo, y mencionó los avances en el proyecto del nuevo estadio como uno de los motivos del supuesto complot.

Autodenuncia y respaldo institucional

Moretti confirmó que se presentará ante la Justicia con una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel. Además, aseguró haber recibido apoyo por parte de la AFA. “Tengo la conciencia tranquila”, insistió, y pidió que sea un juez quien determine los hechos.

“No voy a renunciar”

El presidente fue tajante: no dejará su cargo. Reiteró que el dinero no fue una coima y que nunca interfirió en decisiones futbolísticas. "Esto es político. Me quieren sacar, pero no lo van a lograr", cerró. El escándalo suma capítulos y la interna en San Lorenzo arde.

