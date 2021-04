Mario Alberto Kempes sobre la Superliga: 'Ha sido un tiro al aire' 

El exjugador argentino Mario Alberto Kempes calificó el proyecto de la Superliga como un “tiro al aire” porque los clubes no se pueden enfrentar a asociaciones como la UEFA o la FIFA, ya que “hay muchos que han intentado derrumbarlos y sin embargo ellos siguen existiendo y quien lo intentó finalmente lo ha perdido”.

Kempes afirmó en una entrevista a 'Sargantana', la editorial de su libro “Matador. Mi autobiografía” con motivo del Día del Libro, que la Superliga está pensada desde un primer momento para fracasar, porque los clubes fundadores pueden pensar que es una buena idea hasta que llega la UEFA y sanciona a los jugadores sin Champions, Eurocopa ni Mundial.

“También están las federaciones de cada país, que dicen, ¿No voy a poder tener a Cristiano Ronaldo y Messi? ¿Mis mejores jugadores van a quedar fuera? Y ahí es cuando varios presidentes, empezando por Florentino, tuvieron que decir “bueno, lo dejamos en stand by, no hacemos más ruido, pero lo dejamos ahí latente…”, cosa que "no se va a conseguir nunca”, comentó el excampeón mundial.

El argentino también reflexionó sobre qué sucedería con los espectadores. “Se intentaba beneficiar a clubes grandes que quizá con la pandemia no han podido mantener el ritmo económico, pero ¿qué pasa con nosotros, con los que estamos fuera? Te vas a cansar de ver un espectáculo donde no hay descenso o donde tienes que hacer méritos suficientes para entrar entre esos equipos grandes", indicó.

“¿Tienes que tener cien millones de seguidores para ser importante? Yo creo que no”, finalizó Kempes.

