Matias Almeyda sobre los micros en cancha: 'Lo considero una falta de respeto a mi vestuario'

El Minnesota United avanzó a la Semifinal del torneo 'MLS is Back' con una paliza de 4-1 sobre San José Earthquakes del mexicano Oswaldo Alanís y del técnico Matías Almeyda, quien arremetió al termino del partido en contra de lo que se esucha durante los enfrentamientos a falta de público.

“Lamento que hayan micrófonos porque no me gusta que se escuche lo que se habla dentro de un vestuario. Es una falta de respeto", explicó el estratega argentino en conferencia de prensa tras la eliminación del campeonato.

Almeyda da sus indicaciones con un traductor. pic.twitter.com/HyxX54JH0U — Pedro Antonio Flores desde (@hagala_) August 2, 2020

"Son temas internos. Que se escuhen es para mí lamentable Los que le digo a los jugadores queda entre los jugadores. No me gusta nada. Me parece un desastre".

Robin Lod y Jacori Hayes anotaron en la primera mitad con 90 segundos de diferencia para darle a Minnesota la ventaja 2-0 antes del medio tiempo. Magnus Eriksson ayudó a que los Earthquakes se acercaran a un gol al inicio de la segunda parte, anotando de penalti antes de que el paraguayo Luis Amarilla y Marlon Hairston anotaran para definir el duelo.

