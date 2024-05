¿Mbappé a la Serie A? Kylian admite que le gustaría jugar en el AC Milan

Kylian Mbappé apunta al Real Madrid, sin embargo, no descarta jugar en la Serie A con el Milan. Y es que tras terminar su participación en Ligue 1 con el Paris Saint Germain, el delantero francés ha vuelto a abrir las interrogantes en cuanto a su futuro, el cual se definirá antes de la Eurocopa 2024.

En una entrevista para Sky Italia, el delantero francés reveló que cuando era menor de edad apoyaba al Milán en la Serie A. Asimismo, el atacante, quien ahora es agente libre, expresó que en caso de llegara Italia, le gustaría jugar con el equipo de San Siro.

"Nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando era niño era fanático del Milán. Siempre dije que si algún día voy a Italia, jugaré en el Milán. Siempre veo la liga italiana, todos los partidos del Milán. Ahora voy a tener un nuevo club y estoy muy contento con lo que tengo ahora", expresó el delantero francés.

Asimismo, sin dar detalles sobre su nuevo club, Kylian aseguró que lo que él quiere es dejar un legado para la gente. Además, mostró su deseo de ganar más títulos fuera del PSG, en donde jugó 308 partidos, anotó 256 goles, registró 96 asistencias y ganó 15 títulos colectivos entre los que se encuentran seis trofeos de Ligue 1, cuatro Copas de Francia, dos Copas de la Liga y tres Supercopas de Francia.

"Tengo muchos sueños: ganar todos los trofeos posibles. Pero ahora, con la experiencia, es más para darle emoción a toda la gente que me ve, que me sigue desde que soy joven. Quiero que tengan una sensación cuando me ven jugar. 'Está bien, disfrutamos viendo jugar a Kylian'. Ese es mi objetivo ahora", agregó Kylian.

De igual forma, previo al inicio de la Eurocopa 2024, el exdelantero del PSG señaló que quiere escribir más historia con la Selección de Francia, donde ya ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y una UEFA Nations League en 2022. Sin embargo, recalcó que el torneo no será fácil, pues tendrá rivales como Alemania, Inglaterra, España y más.

"El sueño es siempre ganar. Tenemos mucha hambre y queremos más. Queremos ser parte de la historia de nuestro país. Tengo un Mundial, la Nations League y solo me falta la Eurocopa. Si la gano, lo habré ganado todo con laSelección Nacional. Tengo muchas ganas de escribir la historia de mi Selección", sentenció Mbappé.

