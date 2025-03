Messi incita a David Beckham para salir del retiro

Lionel Messi vive su segunda temporada con el Inter Miami en la MLS y el argentino no ha dejado pasar la oportunidad de incitar a David Beckham, propietario del club, en salir del retiro.

Messi y Suárez l CRÉDITO X:InterMiamiCF

El exjugador inglés resaltó que se ha animado a tocar balón en los entrenamientos y el ‘10’ de las Garzas le propuso a que se una al equipo.

“Cada vez que voy por ahí, ellos siempre están encima. Leo (Messi) y luego Luis (Suárez), Jordi (Alba), Sergio (Busquets)... Se dan vuelta y me dicen ‘¡Vamos, vamos! Únete a nosotros’”, mencionó para Men’s Health.

Inter Miami l CRÉDITO X:InterMiamiCF

Emoción intacta

Beckham reconoció que aún le genera emoción tocar el balón: “Estaban haciendo algunos tiros libres, dando algunos pases largos y me emocioné mucho”.

“Probablemente no debería decirlo, pero crecí en una época en la que no hacía mucho calentamiento ni estiramiento. Así que no era raro que tomara algunas pelotas en la línea de medio campo y las enviara al arco o travesaño”, resaltó.

Beckham, el hombre que convenció a Messi

Cabe mencionar, que David Beckham fue quien convenció a Lionel Messi para que se uniera al Inter Miami y que al final terminó llegando durante el verano de 2023.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PALMEIRAS NUEVO RIVAL DE LA LIGA MX? PRESIDENTA DEL EQUIPO EVALÚA DEJAR CONMEBOL Y LLEGAR A CONCACAF