Messi: Javier Tebas reiteró su compromiso para que Leo se quede en La Liga

Mantener a Lionel Messi dentro de LaLiga es una prioridad para Javier Tebas, presidente de la competencia, quien consideró que el argentino es una máquina de hacer industria y reiteró su compromiso para que el delantero del Barcelona continúe en el balompié español.

"A Messi le quiero siempre en el futbol español. La salida a otro equipo no sé si habría convenido. Es una máquina de hacer industria. Desde hace años nos estábamos preparando para la salida Messi-Cristiano y que no representase un trauma económico”, declaró para La Gazzetta dello Sport.

Sin embargo, Tebas aseguró que la situación económica de LaLiga no depende de un solo jugador, pues aún con la partida de Cristiano Ronaldo y Neymar no registraron un trauma financiero y en caso de que se hubiera concretado la salida del ariete Blaugrana ya tienen los derechos de televisión asegurados, pues se han encargado de que el torneo no se vea comprometido.

“Los jugadores son importantes y los que están en LaLiga lo son. Se fue Cristiano y Neymar y seguimos creciendo. Esto es por el trabajo que se ha hecho para que crezca la marca de LaLiga. No es que un jugador transforme un campeonato entero. Pienso que LaLiga a nivel audiovisual y de marca no se compromete", apuntó.

