Mourinho sobre declaraciones de Pogba: 'Me importa un bledo lo que diga'

El técnico José Mourinho no guardó silencio después de que Paul Pogba señalara que la relación del portugués con los jugadores era mala y el ambiente ha mejorado con Ole Solskjaer.

“Me importa un bledo lo que diga Pogba", respondió The Special One cuando fue cuestionado sobre los dichos del mediocampista francés.

Pogba había declarado que Mou hacía a un lado a los futbolistas y los hacía sentir como si no existieran.

"Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Nunca iría contra los jugadores. Quizás Ole no los elegiría, pero lo que no hace es ponernos de lado como si ya no existieras. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole", comentó el jugador.

"Ganamos el partido, él perdió el partido y no quiere hablar del partido, quiere hablar del papá de alguien, eso es lo que hace. Todo el mundo lo sabe, es muy Mourinho", señaló.

