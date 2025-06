Mundial de Clubes 2025: ¿Cuándo y dónde ver Chelsea vs LAFC?

Después de mucha incertidumbre, el Grupo D del Mundial de Clubes conoció al equipo que tomó el lugar de León. LAFC entró a la justa veraniega tras eliminar al América en un partido por el último boleto, aunque llegó a uno de los sectores más parejos de todo el certamen.

Chelsea buscará tener una gran participación en el 'Mundialito', ya que aunque no tuvo una temporada del todo mala -ganó el título de Conference League- si dejó con un sabor amargo a sus aficionados en Premier League. Los Blues tendrán la oportunidad de demostrar porque son el orgullo de Londres y que mejor manera que en este torneo.

Chelsea | AP|

Por su parte, las mejores épocas del LAFC terminaron hace un tiempo. El equipo angelino, ahora tiene a diversas figuras en su plantel -como Oliver Giroud y Hugo Lloris- pero colectivamente ha dejado mucho que desear.

Primer duelo entre ambos

El duelo entre The Pride of London y Black and Gold será el primero en la historia de ambos. El Mundial de Clubes marcará el inicio de algunos partidos inéditos, como el del equipo de UEFA y CONCACAF.

LAFC sobre América | MEXSPORT|

¿Dónde ver Chelsea vs LAFC?

Fecha: Lunes 16 de junio

Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos

Transmisión: DAZN y ViX Premium

