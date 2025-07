Nico Williams y las razones de la caída de su fichaje con Barcelona

Una semana de locos fue lo que se vivió en las oficinas del Barcelona, LaLiga y el Athletic Club de Bilbao, todo por un solo hombre: Nico Williams. El excelso extremo español era el objeto de deseo del Barça este verano, sin embargo, varios desacuerdos entre directiva y jugador, terminaron en la renovación de Williams con el club vizcaíno.

El atacante de Navarro terminó por permanecer en el club de Bilbao tras los problemas que tuvo con la directiva Culé. Aunque, durante un video, Williams promociona su 'amo' por el club vasco, la realidad es un poco diferente.

Nico Williams | @AthleticClub|

Todo estaba listo para que Nico Williams llegará a Catalunya esta semana, sin embargo, desde el lunes, Joan Laporta y los suyos chocaron con la pared. El principal problema fue no estar al día en la llamada Regla 1:1, aunque Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó que los blaugranas ya estaban en línea con respecto a ese tema.

La cláusula que lo cambió todo

Una de las principales razones por las que Nico Williams terminó por renovar con el club que lo vio nacer, fue por la negativa del Barcelona ante una cláusula. Al momento de las negociaciones, el conjunto catalán no se encontraba en la Regla 1:1, por lo que la preocupación de Williams y su representante aumentó.

Al no estar en las normativas de LaLiga, Williams corría el riesgo de no poder ser inscrito la siguiente campaña, por lo que le solicitó al Barça una cláusula en su contrato. En dado caso de no poder inscribir a Nico Williams, Barcelona tenía la obligación de dejar libre al jugador para firmar con cualquier otro club, cosa que el conjunto blaugrana rechazó.

Williams con la Furia Roja | AP|

¿Qué es la Regla 1:1?

Dicha normativa indica que cada club puede gastar en fichajes, la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o ahorro salarial. En el caso del Barcelona, las ventas de Ansu Fati y Clément Lenglet, además de palcos del nuevo Spotify Camp Nou, le permitieron estar de nuevo en regla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THIAGO SILVA Y EL EMOTIVO DISCURSO CON EL QUE MOTIVA A FLUMINENSE, SEMIFINALISTA DEL MUNDIAL DE CLUBES