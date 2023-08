¿Nuevo destino? Franco Armani no cierra las puertas para reforzar al Inter Miami

Con la llegada de Lionel Messi a la MLS han sonado varios los rumores para que algunos futbolistas vayan al Inter Miami para jugar con el astro argentino, pues ahora sonó la posible llegada de Franco Armani para ser nuevo arquero del equipo que dirige Gerardo Martino.

"No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora", mencionó Martín Aráoz, representante del argentino, en entrevista para Radio La Red.

Armani se encuentra viviendo su séptimo año vistiendo la playera del River Plate, pues llegó al equipo en 2017, en donde ha defendido el arco del equipo en 244 ocasiones, además de conseguir tres Supercopa de Argentina, una Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, dos Primera División, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Otros equipos en donde el guardameta argentino ha jugado es en el Ferro Carril Oeste, Deportivo Merlo y en el Atlético Nacional, club donde se convirtió en leyenda al ganar una amplia cantidad de títulos a nivel local y en internacional fue parte de la Libertadores que ganaron en 2016.

Actualmente, el guardameta que se encuentra defendiendo el arco del Inter Miami es el estadounidense Drake Callender, quien ha sido el encargado de liderar al equipo en esta Leagues Cup en su portería.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIBERTADORES: FLUMINENSE ELIMINA A ARGENTINOS JUNIORS Y PASA A LOS CUARTOS DE FINAL