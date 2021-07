Pennant arremetió contra Rafa Benítez: 'No gritaba instrucciones, era Gerrard quien lo hacía'

El Liverpool fue artífice de una de las remontadas más recordadas en la historia de la Champions League cuando vencieron al Milan, pero Jermaine Pennant reveló que Rafa Benítez no fue parte importante de dicho suceso.

El exjugador del Liverpool no se guardó contra el estratega y mencionó que Benítez no tenía peso dentro del grupo y que la relación con los jugadores no era la mejor.

"(Benítez) Es una leyenda en el Liverpool por ese famoso partido, la remontada de un 3-0 en la Final de la Champions League, que fue impulsada por Gerrard al 100 por ciento y lo sé", declaró para talkSPORT.

Pennant reconoció que también fue Steven Gerrard quien comandaba el vestuario de los Reds, sobre todo cuando Liverpool encaraba partidos trascendentales.

"Steven Gerrard y Jamie Carragher también ha dicho públicamente que sentían que era difícil. Sentí que era complicado acercarme a él, tener una conversación y tal vez hablar de ciertas situaciones dentro y fuera del campo. No se acercaba a ti, no te llevaba a un lado; se lo dejaba a Gerrard", agregó el exfutbolista de los Reds.

