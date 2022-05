Pep Guardiola no olvida su rivalidad con José Mourinho: 'No está en Champions"

Pep Guardiola no se olvida de la rivalidad que anteriormente existió con José Mourinho. En esta ocasión, el director técnico del Manchester City se acordó del portugués para justificar su reciente eliminación de la Champions League; tras ser remontados por el Real Madrid en la Semifinal.

Al ser cuestionado por la decepción de los 'Citizens', club que ha invertido millones de euros en fichajes, con el objetivo de conseguir la 'Orejona', mencionó a la Roma.

"Para mí no es cuestión de dinero y la afición no lo entiende. Incluso la Roma (el equipo de Mourinho) gastó varios millones, pero no está en Champions", declaró.

Por su parte, José Mourinho habló sobre el conjunto merengue, destacando que son el club más grande del mundo.

"El Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el club más grande del mundo. Soy muy amigo de Carlo (Ancelotti), sé que está contento por su Roma y su compañero José", comentó.

