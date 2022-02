Pep Guardiola sobre el fallido fichaje de Harry Kane: 'Tottenham nos rechazó cuatro veces'

No cabee duda que Harry Kane es un delantero de clase mundial, y que por tal motivo era un deseo de Pep Guardiola el ficharlo para el Manchester City, pero el Tottenham rechazó hasta en cuatro ocasiones las ofertas de los Citizens, así lo reveló el DT español.

"Lo intentamos pero el Tottenham tenía claro que no iba a pasar. Ahora puedes decir que Harry Kane no vino y que nos va muy bien sin un delantero, pero en ese momento yo no lo sabía. Cuando te esfuerzas, pero te dicen ‘no’ dos, tres y cuatro veces, sabes que no va a darse", dijo en conferencia de prensa Pep Guardiola.

"No tenemos un tipo que vaya a marcar 25 o 30 goles, sino que necesitamos que tres o cuatro consigan 10 o 12 y estaremos cerca de ganar el título. Nunca me decepciono si fallamos con alguien en el mercado de fichajes. Nunca haré un escándalo por eso", añadió Pep Guardiola.

Pese a que el Manchester City no cuenta con un delantero centro natural, no es pretexto para no desplegar un futbol sumamente ofensivo, pues el cuadro de Guardiola es líder en la Premier League con 63 puntos y una diferencia de goles de +43.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDIOLA NARRÓ EL PROBLEMA PARA ATERRIZAR EN MANCHESTER: ‘EL PILOTO ESTUVO INCREÍBLE’