Premios The Best 2024: ¿Cuándo y dónde ver la entrega de premios de la FIFA?

Este lunes 15 de enero, Londres recibirá la octava edición de los premios The Best de la FIFA. La ceremonia, que se llevará a cabo en el auditorio Eventim Apollo, buscará premiar al mejor jugador, jugadora, entrenador, mejor gol, Fair Play y mejor aficionado entre otros.

La atención de estos premios se centra en la categoría masculina, donde Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los nominados para llevarse el galardón. Messi, vigente ganador, buscará repetir, pero enfrente tendrá a un Haaland que rompió récords y ganó un triplete con el Manchester City, por lo que se posiciona como el favorito.

En el ámbito femenino, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, protagonistas clave en la conquista del primer Mundial de la historia del futbol femenino español, se disputan el título junto a la colombiana Linda Caicedo del Real Madrid. La expectativa recae especialmente en Bonmatí, la actual ganadora del Balón de Oro y pieza fundamental en el éxito del Barcelona.

La FIFA entregará un total de nueve premios individuales en ambas categorías, incluyendo Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Portero y Mejor Portera, mejor entrenador y mejor entrenadora.

Además, durante la gala, se otorgarán otros premios importantes como el Premio Puskas al Mejor Gol, el FIFA FIFPRO World 11 masculino y femenino, el Premio FIFA Fair Play y el Premio Aficionado FIFA.

Los mejores del mundo se reúnen en Londres. Este lunes, no te pierdas la ceremonia de #TheBest en vivo por FIFA+ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) January 13, 2024

La gala del Premio The Best de la FIFA comienza este 15 de enero a las 14:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FIFA Plus y TUDN.

The Best

Fecha: Lunes 15 enero 2024

Horario: 14:00 horas del centro de México

Transmisión: FIFA Plus y TUDN

