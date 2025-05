¿Próximo Balón de Oro? Lamine Yamal revela sus secretos en el futbol

Uno de los prospectos que más emocionan en el futbol mundial, Lamine Yamal ha sorprendido por su calidad futbolística dentro del terreno de juego con tan solo 17 años de edad. Hay quienes ya lo ponen como una realidad y no una promesa.

Yamal entre los candidatos al Balón de Oro

El español reveló algunos de sus secretos para el crecimiento futbolístico al relatar sus hábitos de niño, cuando no despegaba sus pies del balón. Yamal es uno de los candidatos para pelear el Balón de Oro este año y dio sus declaraciones para ellos.

“Siempre iba con mi pelota, me la llevaba en una bolsa al cole (colegio) y le iba dando patadas hasta llegar a la clase y cuando llegaba, la escondía en mi mochila. Jugaba mucho con mis perros porque mi padre decía que no me iban a morder; jugar con un perro es lo más difícil que puedes hacer”, dijo Yamal para el Balón de Oro.

Lamine Yamal ya ganó un Trofeo Kopa, el cual se entrega al mejor futbolista menor a 21 años de edad. Ahora, el atacante de Barcelona está entre los jugadores más destacados de la temporada, pero la competencia será dura.

Números de Yamal al momento

Durante la temporada ha jugado 52 partidos, en los que anotó 16 veces y asistió 24. Las estadísticas han sorprendido a exfutbolistas y aficionados, pues consideran que son buenos registros para su edad.

