PSG: Keylor Navas ve viable su retiro en el equipo parisino

Una temporada le ha bastado a Keylor Navas para 'enamorarse' de París. El portero ha encajado perfecto en el PSG de Nyemar y Mbappé e incluso, con su carrera entrando en su curso final, el guardameta tico considera al club parisino un buen lugar para poner fin a su carrera en un futuro.

"¿Si es posible que termine mi carrera en París? Sí. Cuando llegué a París descubrí un lugar diferente, la ciudad me sorprendió", reveló en entrevista con Teléfoot.

"No es que estuviera pensando mal, pero no la conocía. No sé que iba a encontrar allí. La gente ha sido encantadora conmigo desde el primer día, muy respetuosa. Así que me entrego al 100% todos los días. Estoy muy feliz de estar aquí".

Keylor, de 33 años, inició su trayectoria en 2005 con Saprissa, dando el salto al Viejo Continente en 2010 con el Albacete, pasando por Levante y Real Madrid hasta llegar el curso pasado al PSG de Tuchel.

