PSG: Thomas Tüchel se quejó por las sanciones que le han puesto a su equipo

El entrenador del París Saint Germain, el alemán Thomas Tüchel, se quejó este sábado por la gran diferencia en el trato respecto al Olympique de Marsella por las sanciones que se han impuesto a uno y otro club por los incidentes del partido del pasado día 13 de septiembre.

En una conferencia de prensa telemática previa al partido de liga del PSG en Reims este domingo, Tüchel reconoció que los jugadores de uno y otro equipo involucrados en esos incidentes tuvieron "una reacción que no estuvo bien".

Pero hizo notar que mientras la Liga de Futbol Profesional ha impuesto suspensiones de 14 partidos para los jugadores del PSG, los del OM se han llevado 4.

"No lo puedo aceptar y no lo quiero aceptar pero lo tengo que aceptar y no lo puedo entender en absoluto".



Preguntado por los cuatro partidos que le cayeron al argentino Ángel Di María por haberle escupido al español del Marsella, Álvaro González, el técnico del PSG admitió: "Tuvo una reacción que no nos gusta, está claro".

La comisión de sanciones de la liga va a continuar con la instrucción de los incidentes y en su próxima reunión del 30 de septiembre examinará el comportamiento de Álvaro González y de Neymar.

Se trata de aclarar las alegaciones de la estrella del PSG, que acusa al jugador hispano de haberle insultado con comentarios racistas contra él, en concreto de haberle llamado "mono hijo de puta".

Neymar, por su parte, ya fue sancionado el día 16 por la LFP con una suspensión de dos partidos por haber dado un golpe en la nuca con la mano a Álvaro González.

La comisión de disciplina aplicó entonces castigos todavía más severos para los franceses Layvin Kurzawa (PSG, seis partidos) y Jordan Amavi (OM, tres partidos) por su agresión mutua durante el encuentro, en el que hubo cinco expulsados.

Además, el argentino Leandro Paredes (PSG) fue suspendido con tres partidos y su compatriota Darío Benedetto (OM) con otro.

