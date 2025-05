Raphinha sueña con la renovación con el FC Barcelona

Raphinha sigue dolido de la eliminación del FC Barcelona de la UEFA Champions League y por ahora ha resaltado su ímpetu de renovar su contrato con el equipo Blaugrana.

Raphinha l CRÉDITO:AP

El brasileño confirmó que su ilusión es permanecer con el conjunto catalán en una entrevista con Movistar Plus previo al duelo ante el Real Madrid que podría representar el rumbo del título de LaLiga.

De entrada el seleccionado carioca aseguró que no se imagina con caminos distintos: “Pensar en llegar a la cima del futbol sin el Barcelona es ilógico. Sinceramente, lo estoy disfrutando muchísimo ahora mismo. No me lo esperaba ni en sueños”.

Fue contundente al ser preguntado sobre su futuro: “Mi renovación”, mismo que aún tiene contrato con la institución hasta 2027.

Barça l CRÉDITO:AP

Pieza clave

Raphinha se ha convertido el principal protagonista del Barcelona en la presente temporada tanto que se ha reflejado en sus números contabilizando 32 goles acompañado de 22 asistencias en 52 duelos disputados.

Barça lo mantendrá

De acuerdo a varios reportes, el FC Barcelona ya está trabajando para extender el contrato de Raphinha, mismo que lo mantendrían hasta 2029 y una cláusula de rescisión que podría aumentar.

Barcelona l CRÉDITO:AP

