Thibaut Courtois está de regreso en Real Madrid y si tomará el lugar de Andriy Lunin es una de las principales interrogantes en torno al club blanco de cara a la Final de Champions League. El ucraniano hizo una gran labor en las fases previas, pero el belga es un referente del equipo, que hoy tuvo un fuerte traspie en la penúltima jornada de LaLiga.

El objetivo de llegar a 99 puntos se escapó para los de Carlo Ancelotti, que empataron a cuatro goles este domingo en su visita a Villarreal. Y aunque el ucraniano no fue responsable de las anotaciones del rival, es un número que no pasa desapercibido a dos semanas del juego ante Borussia Dortmund.

Arda Güler abrió el marcador a los 14 minutos y Joselu amplió la ventaja a la media hora de partido. Pero Alexander Sørloth, se negó a dejar morir al Submarino Amarillo y puso el primero de cuatro que hizo para rescatar un punto para su causa.

Al 40', Lucas Vázquez retomó la ventaja para los visitantes, que se fueron al vestidor con una diferencia de tres goles gracias al segundo tanto de Güler en el tiempo de compensación del primer tiempo. Sin embargo, apenas inició la segunda mitad también comenzó la fiesta de Sørloth, que al 48' hizo el 2-4 y puso a los locales de nuevo en la pelea.

Cuatro minutos más tarde, tras quitarse con un gran amague a Militao, definió solo ante Lunin que poco pudo hacer para evitar el tercero de los amarillos. El cuarto y definitivo llegó de los pies del noruego tras una gran jugada colectiva para decretar el empate al 56', resultado que de poco sirve a los dos equipos.

Carlo Ancelotti exculpó a Lunin

A pesar de que este resultado le niega a Real Madrid la oportunidad de llegar a 99 puntos en la temporada, el técnico italiano aseguró que no ve responsable al arquero ucraniano. "Me ha gustado su partido. En los goles no ha podido hacer nada".

"Ha jugado bien con los pies, ha tenido pausa. Los goles no son culpa suya", declaró en la conferencia de prensa Ancelotti, aunque no dio adelantos sobre quién será el guardameta titular en la búsqueda de su 15° título de Champions League.

