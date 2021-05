Real Madrid: Karim Benzema aseguró permanencia de Zidane para la próxima temporada

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, habló sobre Zinedine Zidane, su futuro dentro de la Casa Blanca y la relación que lleva con el estratega después de una temporada en la que los merengues no lograron hacerse de ningún título, situación que pudo en tela de juicio la continuidad de Zizou al mando de los blancos.

"Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va... Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane", aseguró el delantero en entrevista con Le Equipe.

"Zizou siempre ha sido sincero conmigo. Cercano y muy sincero. Cuando las cosas van bien, me lo dice, pero cuando no, ¡también me lo dice! Siempre es muy abierto al respecto, ya sea en los entrenamientos o en los partidos. Por eso le respeto tanto, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como mi hermano mayor. Siempre me ha apoyado, tanto si me va bien como si no, y siempre me ha ayudado a mejorar, cada año" apuntó Benzema.

Respecto su regreso a la selección de Francia, Karim reveló que si bien tuvo una charla con el estratega azul, Didier Deschamps, jamás se le comentó que estaría de regreso en la convocatoria para la Eurocopa 2020.

"En ningún momento me lo dijo. Hablamos de muchas cosas, fue una larga conversación entre hombres, que quedará entre nosotros. Nos dijimos muchas, muchas cosas. No sólo hablábamos de futbol, sino de todo: de la vida, de la familia... Pero en ningún momento me dijo: 'Estarás en la Eurocopa'. Lo único que me dije después de esa conversación fue que habíamos dado un gran paso juntos y que era positivo. Me dije que tenía que seguir trabajando duro, no rendirme y ponerme metas cada vez más altas. Y luego veríamos qué pasa", dijo el romperredes francés.

