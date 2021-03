Real Madrid: Sergio Ramos confirmó que no hay novedades sobre su futuro

#LaLeyendaDeSergioRamos de @PrimeVideoES ya tiene fecha de estreno:

9 de abril en España

18 de junio en el resto del mundo

We have the release dates for #TheLegendOfSergioRamos on #PrimeVideo!

9 April in Spain

18 June in the rest of the world pic.twitter.com/loi2Qf0qWd

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 11, 2021